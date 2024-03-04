Джошуа заявив, що "посадив би Ф'юрі на дупу": Ентоні наполягає на поєдинку

4 березня 2024, 21:01
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Джерело:

твітер Майкла Бенсона

Ентоні Джошуа хоче вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Він розповів, що зробив би з "Циганським королем".

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі. Він переконаний, що зміг би його перемогти.

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Що каже Джошуа про бій з Ф'юрі

"Якби я посадив Ф'юрі на дупу, то не дозволив би йому піднятися. Ми з Ф'юрі абсолютно різні звірі. Генетично, за силою, складом розуму. Я боксував з Ф'юрі в аматорському турнірі у Фінчлі. Ми завжди були на різних траєкторіях.

Він, звичайно, виступає дуже добре. Але дайте мені можливість битися з Ф'юрі, і я покажу вам, що маю на увазі", – сказав Ентоні.

Зазначимо, що Джошуа виступив на професійному ринзі у 30 поєдинках, вигравши 27 з них, але зазнавши три поразки. З двох поразок, які він зазнав, дві сталися на поєдинках з українцем Олександром Усиком, де Ентоні програв за очками та втратив всі свої титули.

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Нагадаємо, що 8 березня Ентоні Джошуа вийде на ринг проти Френсіса Нганну. Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Бій Усика та Ф'юрі запланований на 18 травня, місце зустрічі те саме. На початку лютого Ф'юрі отримав розсічення під час тренування, що призвело до перенесення запланованого на 17 лютого поєдинку.

Автор: Юрій Семенюк