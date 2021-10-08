Джошуа готовий провести реванш з Усиком у Києві
Джерело:BBC Sport
Британський промоутер Едді Хірн висловився про можливе місце проведення реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Хірн розповів, що його клієнт готовий провести реванш з Усиком у Києві.
Дивіться також Не дочекаєтесь: Джошуа не відмовиться від реваншу з Усиком
Усик говорив, що в Києві може відбутися реванш. Коли Джошуа почув про це, то у нього не було з цим проблем, він вважає це дуже захоплюючим. У мене є бажання провести реванш у Великій Британії. У нас також є пропозиції із Близького Сходу, але ми подивимося, яка можливість виявиться найкращою для обох бійців. Я не думаю, що місце проведення бою сильно вплине на те, як повинен битися Джошуа,
– сказав Хірн.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- 34-річний Усик хоче провести другий бій проти Джошуа в Україні. Британський промоутер Едді Хірн заявив, що такий варіант є малоймовірним. Але вже через деякий час запевнив, що кияни таки мають шанс побачити на власні очі бій улюбленого боксера.
- Перший поєдинок Усик завершив перемогою за одноголосним рішенням суддів.
- Після протистояння Джон Ф'юрі, батько та тренер Тайсона Ф'юрі, розповів, що угледів в останньому раунді білий рушник у куті британця. Хтось з його команди за десять секунд до фінального гонга махав рушником. На його думку, суддя повинен був присуджувати Усику дострокову перемогу, але проігнорував цей епізод. Ф'юрі-старший зазначив, що в українця просто вкрали дострокову звитягу.