Джошуа – Ф'юрі: з'явилася дата бою, місце – досі не вибрали

Джерело:BoxingScene
Британські боксери Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі стали ще на крок ближчим до того, щоб визначити абсолютного чемпіона у важкій вазі. Боксери дізналися приблизну дату поєдинку.
Обидва боксери вже розпочали тренувальний табір. Про це розповів Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа.
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"Ми вже не можемо дочекатися. Ей-Джей уже відкрив свій тренувальний табір, Тайсон також наполегливо працює у таборі", – сказав Хірн.
Він також заявив, що перший бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться у липні 2021 року. Наразі боксери мають визначитися з місцем поєдинку.
Їм буде запропоновано декілька місць, де може пройти перший бій. За датою – це липень. Думаю, що до кінця наступного тижня ми закриємо всі питання,
– сказав Хірн.