У вересні 2019 року Тайсон Ф'юрі провів один зі своїх найбільш складних поєдинків у кар'єрі. Швед Отто Валлін був як ніхто близький, щоб перемогти кремезного британця.

У третьому раунді поєдинку Валліну вдалося атакувати противника, внаслідок чого у Ф'юрі утворилося розсічення над правою бровою. Про це повідомляє 24 канал.

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Розсічення на обличчі Тайсона нагадувало ушкодження Віталія Кличка у легендарному поєдинку проти Леннокса Льюїса.

Та якщо бій Кличка зупинили, то Ф'юрі дозволили продовжити битися. У підсумку британець відстояв перемогу рішенням суддів.

Від технічної поразки Тайсона врятував його катмен Хорхе Капетілльо, який працював з Ф'юрі під час бою.

Хто такий катмен у боксі? Фахівець, який займається підготовкою організму бійця до тілесних ушкоджень на ринзі, з метою дати йому можливість продовжити бій. Зупиняє кров, розсічення тощо.

В інтерв'ю Sky Sports Капетілльо розповів, що Тайсон продовжує йому віддячувати.

Зокрема, під час пандемії COVID-19 непереможний боксер запропонував щедру фінансову допомогу.

Він все ще проявляє подяку. Коли він дізнався, що ми йдемо на карантин через COVID-19, і мій зал закривають, він зв'язався зі мною і запитав: "Чи можу я чимось тобі допомогти?",

– заявив Капетілльо.

Він розповів, що Тайсон продовжує про нього піклуватися і відправив гроші.

Катмен розповів, що мав працювати у куті Джессі Варгаса в Нью-Йорку 14-го березня. Та цей бій був скасований.

"Я повернувся додому з порожніми кишенями. Я був наляканий і не знав, що робити далі", – сказав Хохе.

Дізнавшись про це, Тайсон Ф'юрі запропонував допомогу катмену.

"Він чув, що бій Джессі скасували. Він запитав мене щодо моєї родини, і що він міг би зробити для нас. Він сказав: "Я відправлю твоїй родині деякі гроші, щоб у вас все було добре". Це небувала щедрість для мене і моєї родини. Він прекрасна людина, дуже простий. Знайшов час, щоб запитати, як ми живемо під час цієї кризи", – розповів Капетілльо.

Попередній бій Тайсон Ф'юрі провів у лютому 2020 року. Британець виграв титул WBC, здолавши Деонтея Уайлдера.