У 2021 та 2022 роках Олександр Усик та Ентоні Джошуа двічі боксували за чемпіонські титули WBA, WBO, IBF та IBO. У першому поєдинку українець сенсаційно відібрав у зіркового британця вищевказані пояси, а в реванші успішно захистив їх.

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Оскільки в першій сутичці Усик був у статусі андердога, розподіл гонорару, згідно контракту, був 75 на 25: Джошуа отримав 15 мільйонів фунтів, Усик – лише 5 мільйонів. За другий бій обидва боксери отримали по 32,5 мільйонів.

Усик заробив на 10 мільйонів менше

Таким чином, попри дві поразки, Джошуа за поєдинки з Усиком отримав 67,5 мільйонів фунтів, що на 10 мільйонів більше за сукупний гонорар Олександра.

Нагадаємо, Олександр Усик двічі переміг Ентоні Джошуа за рішенням суддів і володіє найбільшою кількістю престижних поясів у суперважкій вазі. Останній титул – WBC, якого не вистачає українцеві, належить Тайсону Ф'юрі.

Усик та Ф'юрі мали провести бій за абсолютне чемпіонство в дивізіоні 23 грудня 2023 року, однак поєдинок був перенесений через ушкодження "Циганського короля", яке той отримав в останньому поєдинку з Нганну.