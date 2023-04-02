Суперником поваленого Усиком боксера був Джермейн Франклін. Боксери провели увесь шлях, тому переможця поєдинку визначали суддівські записки. Ентоні Джошуа був активнішим на рингу, але його рухливість вже далеко не та, яка була у попередніх боях. Американець ж взяв тактику бою на контратаках.

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Джошуа: Були можливості для нокауту, але він знав, як діяти

Судді одноголосно віддали перемогу Джошуа – 117:111, 118:111 та 117:111. Це лише друга поразка у професіоналах для Франкліна. Після поєдинку Ей Джей зізнався, що хотів відправити суперника у нокаут.

"Усередині цього квадратного кола інший тип енергії, тому я перепрошую у всіх, хто дивиться і бачить подібні речі, тому що ми спортсмени. Я поважаю Джермейна. У Джермейна буде хтось інший, хто нокаутує його, напевно, з Британії, я думаю. Але у Джермейна хороший стиль. Були можливості для нокауту, але він знав, як діяти. Поважаю його, він молодець. Браво йому та його команді за підготовку. Я повинен був нокаутувати його, але що я можу сказати зараз? Справа зроблена, переходимо до наступного суперника", – сказав Джошуа.

Ентоні запевнив, що про цей поєдинок згодом вже й ніхто навіть не згадає.

Коли люди приходять битися зі мною, я думаю, вони отримують іншу енергію. Відчуваю, що він мав багато гордості. Він був тут, щоб проявити себе, не для того, щоб впасти. Так, я хотів би нокаутувати його на 100 відсотків, але в найближчі 15 років про цей бій все одно ніхто не згадає,

– заявив британець.

Джошуа розповів, що під час підготовки до двобою з Франкліном не надто стежив за своєю вагою, адже багато тренувався та виконував серйозні навантаження. У тренувальному таборі Ентоні проводив по 13 – 15 раундів, тому відчував себе на ринг арени О2 дуже добре.

Тепер Джошуа чекає, хто ж стане його наступним суперником. Повернення на ринг Ентоні вийшло доволі непоганим.

Після переможної зустрічі Ентоні кинув виклик своєму земляку, який уникнув бою проти Олександра Усика, Тайсону Ф'юрі. Перемовини двобою за абсолют Усик – Ф'юрі були зірвані через забаганки Тайсона. Раніше була інформація, що "Циганський король" не проти вийти в один ринг проти Ей Джея та нокаутувати його.