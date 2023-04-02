Соперником свергнутого Усиком боксера был Джермейн Франклин. Боксеры провели весь путь, потому победителя поединка определяли судейские записки. Энтони Джошуа был более активным на ринге, но его подвижность уже далеко не та, которая была в предыдущих боях. Американец взял тактику боя на контратаках.

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Джошуа: Были возможности для нокаута, но он знал, как поступить

Судьи единогласно отдали победу Джошуа – 117:111, 118:111 и 117:111. Это только второе поражение в профессионалах для Франклина. После поединка Эй Джей признался, что хотел отправить соперника в нокаут.

"Внутри этого квадратного круга другой тип энергии, поэтому я извиняюсь у всех, кто смотрит и видит подобные вещи, потому что мы спортсмены. Я уважаю Джермейна. У Джермейна будет кто-то другой, кто нокаутирует его, наверное, из Британии, я думаю. Но у Джермейна хороший стиль. Были возможности для нокаута, но он знал, как действовать. Уважаю его, он молодец. Браво ему и его команде за подготовку. Я должен был нокаутировать его, но что я могу сказать сейчас? Дело сделано, переходим к следующему соперника", – сказал Джошуа.

Энтони заверил, что об этом поединке впоследствии никто даже не вспомнит.

Когда люди приходят сразиться со мной, я думаю, они получают другую энергию. Чувствую, что у него было много гордости. Он был здесь, чтобы проявить себя, не для того, чтобы упасть. Да, я хотел бы нокаутировать его на 100 процентов, но в ближайшие 15 лет об этом бое все равно никто не вспомнит,

– заявил британец.

Джошуа рассказал, что во время подготовки к поединку с Франклином не слишком следил за своей тяжестью, ведь много тренировался и выполнял серьезные нагрузки. В тренировочном лагере Энтони проводил по 13-15 раундов, поэтому чувствовал себя на ринг арены О2 очень хорошо.

Теперь Джошуа ждет, кто станет его следующим соперником. Возвращение на ринг Энтони получилось довольно неплохим.

После победной встречи Энтони бросил вызов своему земляку, избежавшему боя против Александра Усика, Тайсону Фьюри. Переговоры поединка за абсолют Усик – Фьюри были сорваны из-за прихоти Тайсона. Ранее была информация, что "Цыганский король" не прочь выйти в один ринг против Эй Джея и нокаутировать его.