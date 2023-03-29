Джошуа заговорив про закінчення кар'єри: наступний суперник може поставити "хрест"

Ентоні Джошуа повертається на ринг. Вже 1 квітня двічі повалений Олександром Усиком боксер проведе свій наступний поєдинок.

Наступним суперником Ей Джея буде 29-річний американець Джермейн Франклін. Напередодні двобою Ентоні Джошуа зробив сміливу заяву про свою майбутню кар'єру.

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Джошуа: Завершу кар'єру, якщо програю

Британець не готовий продовжувати кар'єру, якщо зазнає третьої поразки поспіль.

Завершу кар’єру, якщо програю. Я тут не для того, щоб воювати з людьми. Якщо люди хочуть, щоб я пішов зі спорту – зроблю це. Не збираюся битися, якщо люди не хочуть бачити мене. Справа навіть не в грошах. Це про конкурента в собі. Ось що важливо,

– заявив Джошуа.

"Тиск приходить разом з боксом та досягненнями, я це знаю. Знаю, коли піду на пенсію – охолону. Буду думати: "На**й всіх. З мене досить" Всі так тиснуть на мене, але коли завершу кар’єру – ланцюги зникнуть. Буду сміятися і любити життя", – додав британський боксер.

Раніше ЗМІ роздували інформацію, що ще друга поразка від Усика поставить "хрест" на кар'єрі Джошуа. Але Ентоні не збирався вішати боксерські рукавички на цвях.

Відзначимо! Ей Джей проведе поєдинок проти Франкліна на очах рідних уболівальників на арені О2 у Лондоні. Майбутній суперник Джошуа має чудову статистику. Франклін має у своїй кар'єрі 21 перемогу (14 – нокаутом) та лише одну поразку, якої зазнав у листопаді 2022-го у бою проти Ділліана Уайта.

Також у пресі є інформація, що Джошуа ще може встигнути побитись проти земляка Тайсона Ф'юрі, який втік від бою за абсолют проти Олександра Усика.