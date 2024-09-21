"Віддає всі свої сили": дружина Роналду зізналась, коли португалець завершить кар'єру

Кріштіану Роналду у 39 років продовжує грати на високому рівні та встановлювати нові рекорди. Легендарний португалець вписав своє ім'я великими літерами в історію футболу, але час нікого не шкодує.

Джорджина Родрігес, дружина португальського нападника, зізналась коли її чоловік завершить професійну кар'єру. Вона розповіла, що Крішітану насолоджується футболом та має ще сили грати, про це повідомляє 90min.

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Роналду гратиме до 50 років

Дружина Крішітіану зазначила, що бачить як футбол досі мотивує легендарного португальця, як тоді коли вони познайомились. Джорджина також підкреслила, що Роналду має наснагу далі грати та підтримувати свій рівень.

Він завжди віддає всі свої сили. Коли мене просять назвати дату завершення кар'єри Кріштіану, я кажу, що він може закінчити в 50 років,

– сказала Родрігес.

Нагадаємо, що у вересневих матчах Ліги націй Кріштіану Роналду встановив два нових рекорди. Фантастичний португалець у матчі із Хорватією перший в історії футболу, хто забив 900 голів у кар'єрі, а у протистоянні із Шотландією єдиний відзначився у воротах 48 збірних.

У новому сезоні 39-річний португальський форвард зіграв у шести іграх за Аль-Наср забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу. Контракт Роналду із саудівською командою спливає у 2026 році.