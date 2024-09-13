39-річний португалець у своєму подкасті з Ріо Фердінандом висловився щодо завершення кар'єри. Неперевершений Кріштіану зізнався, що йому не буде вистачати після відходу з футболу.

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За чим сумуватиме Роналду після завершення кар'єри

Кріштіану Роналду у подкасті з Фердінандом на своєму YouTube-каналі замислився про завершення кар'єри. Незважаючи на свій поважний вік для футболіста, португалець досі виступає на топ-рівні та продовжує забивати голи і встановлювати нові рекорди.

Я буду сумувати за адреналіном від забитого голу і відчуттям хвилювання. Думаю, мені цього не вистачатиме, тому що в інших аспектах життя я можу це контролювати. Мене оточують прекрасні люди, у мене хороший бізнес, я всім задоволений,

– сказав Кріштіану.

Нагадаємо, що у нещодавніх матчах Ліги націй проти Хорватії та Шотландії Кріштіану встановив 2 рекорди у світовому футболі. Фантастичний португалець став єдиним гравцем в історії, який забив 900-голів та першим відзначився у воротах 48-и збірних.

Кар'єра Кріштіану Роналду