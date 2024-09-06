Кріштіану Роналду, футболіст Аль-Насра, після безгольового Євро зміг відзначитись за збірну Португалії. Легендарний нападник подвоїв перевагу своєї команди, пише 24 канал.

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Роналду – найкращий голеадор всіх часів

Збірна Португалії здолала Хорватію у першому матчі нового сезону Ліги націй, а переможним голом у ворота "полум'яних відзначився Кріштіану Роналду. Неперевершений португалець перший в історії футболіст, який дістався позначки у дев'ятсот голів.

Відеоогляд матчу Португалія – Хорватія:

Найбільше всього Роналду забив голів у складі мадридського Реала – 450. В своєму активфі Кріштіану має 145 забитих м'ячів у футболці Манчестер Юнайтед, 101 у Ювентусі, 68 за Аль-Наср, 5 у Спортингу та 131 у збірній Португалії.

Цікаво. Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром світу у 2023 році. Португалець забив 54 м'ячі та отримав "Золоту бутсу", випередивши Ерлінга Голланда та Кіліана Мбаппе.

Кріштіану Роналду прокоментував відреагував на свій ювілейний гол у кар'єрі. Португальский форвард заявив, що це має досить велике значення для нього.

Може здатися, що це чергове моє досягнення, але тільки я знаю, як це важко – працювати щодня, щоб забити 900 голів. Ми повинні підкреслити відмінну гру обох команд. Португалія показала себе дуже добре. Ми знали, що потрібно було перетерпіти. Це була чудова гра,

– заявив Роналду.

Реал Мадрид, колишній клуб Кріштіану Роналду, публічно привітав легенду команди з історичним досягненням. У пресслужбі "вершкових" тепло відреагували на 900-й гол Кріштіану в кар'єрі.

Ще одна історична віха: 900 голів у професійній кар'єрі однієї з найвеличніших легенд Реала та світового футболу. Вітаємо, дорогий і всіма улюблений Кріштіану! Реал і його фанати завжди тобою пишатимуться,

– йдеться у заяві "галактікос".

Зазначимо, що після фантастичного португальця у списку найкращих бомбардирів світу йде Ліонель Мессі – 838 голів, а за ним легендарний Пеле – 762 забитих м'ячі.