Кріштіану Роналду, капітан збірної Португалії та Аль-Насра, у матчі Ліги націй проти Шотландії, відзначився переможним голом. Як виявилось цей забитий м'яч португальця став рекордним в історії футболу.

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Роналду врятував збірну Португалії

У рамках другого туру групового етапу Ліги націй, збірна Португалії зустрічалась у домашньому поєдинку з Шотландією. Підопічні Роберто Мартінеса вже на 7-й хвилині програвали з рахунком 0:1, завдяки голу Скотта Мактомінея.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою шотландців. Після чого наставник португальців по перерві випустив на поле Кріштіану Роналду.

Цікаво. Кріштіану Роналду, 5 лютого 2025 року, виповнюється 40 років. Неперевершений португалець єдиний гравець, який брав участь на Євро-2004 та ще не завершив кар'єру.

На 54-й хвилині Бруно Фернандеш відзначився у воротах Шотландії та зрівняв рахунок. За 2 хвилини до кінця гри Кріштану Роналду, завдяки свої фантастичній реакції замкнув передачу Нуно Мендеша та вирвав перемогу для своєї збірної.

Відеоогляд матчу Португалія – Шотландія:

У підсумку португальский нападник став першим гравцем в історії футболу, який забив у ворота 48 різних збірних. Нагадаємо, що нещодавно Кріштіану у першому турі Ліги націй проти Хорватії відзначився 900-голом у кар'єрі, який теж став рекордним.