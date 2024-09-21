Джорджина Родригес, жена португальского нападающего, призналась когда ее муж завершит профессиональную карьеру. Она рассказала, что Кришитану наслаждается футболом и имеет еще силы играть, об этом сообщает 90min.

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Роналду будет играть до 50 лет

Жена Кришитиану отметила, что видит как футбол до сих пор мотивирует легендарного португальца, как тогда когда они познакомились. Джорджина также подчеркнула, что Роналду имеет вдохновение дальше играть и поддерживать свой уровень.

Он всегда отдает все свои силы. Когда меня просят назвать дату завершения карьеры Криштиану, я говорю, что он может закончить в 50 лет,

– сказала Родригес.

Напомним, что в сентябрьских матчах Лиги наций Криштиану Роналду установил два новых рекорда. Фантастический португалец в матче с Хорватией первый в истории футбола, кто забил 900 голов в карьере, а в противостоянии с Шотландией единственный отличился в воротах 48 сборных.

В новом сезоне 39-летний португальский форвард сыграл в шести играх за Аль-Наср забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт Роналду с саудовской командой истекает в 2026 году.