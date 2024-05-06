"Я нокаутую першим": суперник Ломаченка прокоментував майбутній бій

Джордж Камбосос поділився думками щодо майбутнього бою з Василем Ломаченком. Суперник українця рішуче налаштований на бій.

У неділю, 12 травня, відбудеться поєдинок між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Вони битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі.

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Камбосос прокоментував бій з Ломаченком

Австралійський боксер розповів, що провів багато поєдинків і добре вивчив українця, тому впевнений у нокауті зі свого боку.

Ми постійно вивчаємо Ломаченка, займаємося цим. Ломаченко – легенда, чудовий боксер, але ми бачимо його проблеми. Він має дірки в обороні. Відчуваю, що можу бути першим, хто нокаутує Ломаченка. У мене є швидкість та потужні удари. Він теж готується, але я провів величезну кількість спарингів і добре вивчив Лому,

– розповів Джордж Камбосос.

У своїй професійній кар'єрі австралійський боксер зазнавав лише дві поразки і обидві від Девіна Хейні, який і позбавив його усіх поясів. Василь Ломаченко востаннє виходив на ринг 20 травня 2023 року. У бою за звання абсолютного чемпіона світу він також поступився Девіну Хейні одноголосим рішенням суддів.

Нагадаємо, що в Україні жодна медіаплатформа не транслюватиме бій Джорджа Камбососа і Василя Ломаченка.