Боксери змагатимуться за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Наразі обидва претенденти вже знаходяться в Австралії, де виходять на фінішну пряму своєї підготовки.
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Плани Ломаченка на майбутнє
Напередодні бою 36-річний дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко поділився думками щодо своєї кар'єри. Він розповів, коли планує повісити рукавички на цвях.
Якщо говорити про вік у боксі та вагові категорії, то згоден – я вже старий. Але як щодо надважкої ваги? У 36 років багато суперважковаговиків можуть тільки починати. Але моя кар'єра майже завершена. Скільки років вона ще триватиме? Один, два, три, ось і все. Але я думаю, що в мене ще є трохи сил,
– заявив Ломаченко.
На уточнювальне запитання щодо конкретної дати український боксер не дав точної відповіді. Він зізнався, що й сам поки що не знає, адже в його віці кожен бій дається важко, тому непросто й відновлюватися після поєдинків.
Зазначимо, що Джордж Камбосос протягом професійної кар'єри зазнав усього двох поразок й обидві вони також були від Девіна Хейні. Напередодні австралієць розповів, за рахунок чого збирається перемогти свого досвідченого суперника.
Нагадаємо, що в Україні жодна платформа не буде показувати бій Ломаченко – Камбосос.