Боксери змагатимуться за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Наразі обидва претенденти вже знаходяться в Австралії, де виходять на фінішну пряму своєї підготовки.

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Плани Ломаченка на майбутнє

Напередодні бою 36-річний дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко поділився думками щодо своєї кар'єри. Він розповів, коли планує повісити рукавички на цвях.

Якщо говорити про вік у боксі та вагові категорії, то згоден – я вже старий. Але як щодо надважкої ваги? У 36 років багато суперважковаговиків можуть тільки починати. Але моя кар'єра майже завершена. Скільки років вона ще триватиме? Один, два, три, ось і все. Але я думаю, що в мене ще є трохи сил,

– заявив Ломаченко.

На уточнювальне запитання щодо конкретної дати український боксер не дав точної відповіді. Він зізнався, що й сам поки що не знає, адже в його віці кожен бій дається важко, тому непросто й відновлюватися після поєдинків.

Довідка. Востаннє в ринг Василь Ломаченко виходив 20 травня 2023 року. У бою за звання абсолютного чемпіона світу він поступився Девіну Хейні одноголосим рішенням суддів, хоча багато експертів досі вважають це пограбуванням.

Зазначимо, що Джордж Камбосос протягом професійної кар'єри зазнав усього двох поразок й обидві вони також були від Девіна Хейні. Напередодні австралієць розповів, за рахунок чого збирається перемогти свого досвідченого суперника.

Нагадаємо, що в Україні жодна платформа не буде показувати бій Ломаченко – Камбосос.