"Бій проти Ломаченка означає для мене все": Камбосос заговорив про "безсмертну спадщину"

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос навесні проведе бій проти українця Василя Ломаченка. Важливість цього поєдинку для обох боксерів складно переоцінити.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос: Це буде битва двох воїнів наших часів

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Але для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.

Якщо ж Ломаченко програє Камбососу, то з великою ймовірністю це закриє для нього дорогу до чемпіонських поєдинків. Джордж не приховує, що бій проти Василя для нього надзвичайно важливий з точки зору боксерської спадщини.

"Я надзвичайно мотивований, буду битися з легендарним Ломаченком. Знову привезу титульний бій, мегастадіонний поєдинок на береги Австралії. Це буде битва двох воїнів наших часів.

Це бій, якого завжди хотів – він скоро стане реальністю. Цей поєдинок означає для мене все. Йдеться про закріплення безсмертної боксерської спадщини, яку хочу залишити після себе. Буду готовий, єдине, про що думаю – перемога", – сказав Камбосос.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.