12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос: Це буде битва двох воїнів наших часів

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Але для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.

Якщо ж Ломаченко програє Камбососу, то з великою ймовірністю це закриє для нього дорогу до чемпіонських поєдинків. Джордж не приховує, що бій проти Василя для нього надзвичайно важливий з точки зору боксерської спадщини.

"Я надзвичайно мотивований, буду битися з легендарним Ломаченком. Знову привезу титульний бій, мегастадіонний поєдинок на береги Австралії. Це буде битва двох воїнів наших часів.

Це бій, якого завжди хотів – він скоро стане реальністю. Цей поєдинок означає для мене все. Йдеться про закріплення безсмертної боксерської спадщини, яку хочу залишити після себе. Буду готовий, єдине, про що думаю – перемога", – сказав Камбосос.

Варто знати. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.