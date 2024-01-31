12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Камбосос: Это будет битва двух воинов наших времен

И Ломаченко, и Камбосос уже владели поясом IBF. Однако, в отличие от Василия, Джордж был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Но для того, чтобы достичь этой цели, необходимо начинать все с нуля.

Если же Ломаченко проиграет Камбососу, то с большой вероятностью это закроет для него дорогу к чемпионским поединкам. Джордж не скрывает, что бой против Василия для него чрезвычайно важен с точки зрения боксерского наследия.

"Я чрезвычайно мотивирован, буду драться с легендарным Ломаченко. Снова привезу титульный бой, мегастадионный поединок на берега Австралии. Это будет битва двух воинов наших времен.

Это бой, которого всегда хотел – он скоро станет реальностью. Этот поединок значит для меня все. Речь идет о закреплении бессмертного боксерского наследия, которое хочу оставить после себя. Буду готов, единственное, о чем думаю – победа", – сказал Камбосос.

Стоит знать. Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Дэвину Хейни в мае этого года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хейни дважды, оба раза проиграл. Именно Дэвин забрал у австралийца все чемпионские пояса.