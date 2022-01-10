Джоковича знову затримали в Австралії: ЗМІ спростовують інформацію
Джерело:твітер журналістки Ксенії Павлович
Сербський тенісист Новак Джокович виграв суд щодо скасованої візи в Австралію. Тенісиста мали б відпустити з "імміграційного готелю".
Незрозуміла ситуація з Джоковичем
Попри те, що тенісист виграв апеляцію, йому все одно не вдається вільно пересуватися в Австралії. Батько Джоковича повідомив, що його сина знову затримали.
До теми Є шанси зіграти на Australian Open: Джокович виграв суд щодо скасованої візи в Австралію
За його словами, Новака затримала прикордонна служба Австралії. Це сталося в офісі юристів Джоковича.
У понеділок, 10 січня, відбулася суд стосовно скасованої візи в Австралію. Сербському спортсменові вдалося виграти справу.
Також міністр імміграції Алекс Гоук може особисто скасувати візу Джоковича. У разі такого рішення, Новаку заборонять в'їзд до Австралії на три роки.
Також не відомо, чи зможе серб зіграти на Australian Open.
Проте ЗМІ спростовують цю інформацію.
Проблеми тенісиста в Австралії
- Джокович прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open. Проте участь його в турнірі наразі під питанням. Оскільки для того, щоб потрапити до Австралії необхідна повна вакцинація проти коронавірусу.
- Новак пояснив відсутність щеплення своєю візою, яка нібито дозволяє в'їзд в країну.
- Проте новака не впустили до Австралії. Його візу було анульовано. Він перебував у "імміграційному ізоляторі".