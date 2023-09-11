Даніїл Медвєдєв – Новак Джокович 0:3 (3:6, 6:7, 3:6)

Хлопці видали 3-годинний трилер на американському корті. Це було дежавю з 2021-м роком, коли у вирішальному матчі за трофей зійшлись Медвєдєв та Джоковича, але тоді перемога була за росіянином, повідомляє 24 Канал.

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Фінал US Open-2023 розпочався із трьох виграних геймів від серба, який повів у рахунку 0:3. У стартовій партії Новак не дав розігратись Медвєдєву, тому з перевагою у три гейми Джокович закрив питання того, хто ж візьме перший сет – 3:6 на користь сербського тенісиста.

У другому ж сеті серб вже був у ролі того, хто наздоганяє. Такі перегони на корті привели до тай-брейку, де й продовжилась безкомпромісна боротьба за важливий сет. Тенісистки йшли нога в ногу, але 11-та і 12-та подачі були з Джоковичем 5:7, а в партії – 6:7.

Серб із 0:2 за сетами підійшов до третього, який і став у підсумку останнім. Новак одразу захистив свою подачу, але вже у наступному геймі віддав його супернику. Джокович, як і в першому сеті, постійно тримав Медвєдєва на відстані 1-2 геймів в рахунку. Що привело до перемоги серба й у цьому сеті – знову 3:6.

Останній розіграш у фіналі Медвєдєв – Джокович: дивіться відео

Новак Джокович взяв реванш у росіянина Даніїла Медвєдєва за поразку у фіналі US Open дворічної давнини (2021). Тоді російський тенісист теж у трьох сетах позбавив серба омріяного титулу.

Чинний чемпіон Відкритого чемпіонату США знову змінився. Адже у 2022-му році його переможцем був іспанець Карлос Алькарас. Відзначимо, що саме Медвєдєв вибив у півфіналі тоді ще чинного чемпіона US Open зі шляху за захист трофея.

Джокович доволі стримано відреагував на свою перемогу після фінального розіграшу. Емоції вже були, коли він зустрівся з рідними та близькими, які підтримувати його з трибун.

Відео нагородження Новака Джоковича

Джокович вчетверте переміг на US Open-2023. Цей трофей став 24-м на турнірах Grand Slam та 96-м у його кар'єрі.