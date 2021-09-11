Джокович у тенісному трилері здолав Зверєва на US Open: Новак побив рекорд Федерера
11 вересня 2021 , 11:09Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Перший номер світового рейтингу Новак Джокович вийшов у фінал US Open 2021. На шляху до фіналу серб переміг німця Александера Звєрєва у півфіналі.
Новак Джокович – Александер Звєрєв 3:2 (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2)
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Джокович та Звєрєв провели на корті майже 4 години. Сербському тенісисту вдалося взяти реванш за поразку у півфіналі Олімпійських ігор-2020.
Звєрєв вдало розпочав матч, записавши у свій актив першу партію. Та Джоковичу вдалося виграти два наступні сети. Але здобути перемогу в 4 сеті Новаку не судилося.
Звєрєв оформив один брейк і перевів матч у 5 партію. Більш холоднокровним у вирішальному сеті виявився Джокович і довів матч до перемоги.
Джокович – Звєрєв відеоогляд
Джокович на порозі унікального рекорду
- Перша за все, перемога над Звєрєвим стала для Джоковича 225 звитягою над гравцем топ-10 рейтингу ATP. Він побив рекорд, який належав Роджеру Федереру.
- За відсотком перемог над топ-10 (69%) Джокович поступається тільки Б'єрну Боргу – 71%.
- Також Джокович повторив один з рекордів Федерера. Новак 31 раз у кар'єрі вийшов у фінал турніру серії Гренд Слем.
- Якщо Джокович виграє US Open, то стане першим тенісистом у "Відкриту еру", якому вдасться зібрати сезонний Гренд Слем – перемоги на всіх чотирьох турнірах.
- У 2021 році серб виграв Australian Open, Ролан Гаррос та Вімблдон.
- До цього подібне досягнення підкорилося тільки двом тенісистам у чоловічому розряді – Дональду Баджу у 1938 та Роду Лейверу у 1962 і 1969 роках.
- У фіналі 12 вересня Джокович зіграє проти Даніїла Медвєдєва з Росії.