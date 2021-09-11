Джокович у тенісному трилері здолав Зверєва на US Open: Новак побив рекорд Федерера

Перший номер світового рейтингу Новак Джокович вийшов у фінал US Open 2021. На шляху до фіналу серб переміг німця Александера Звєрєва у півфіналі.

Новак Джокович – Александер Звєрєв 3:2 (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2)

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Джокович та Звєрєв провели на корті майже 4 години. Сербському тенісисту вдалося взяти реванш за поразку у півфіналі Олімпійських ігор-2020.

Звєрєв вдало розпочав матч, записавши у свій актив першу партію. Та Джоковичу вдалося виграти два наступні сети. Але здобути перемогу в 4 сеті Новаку не судилося.

Звєрєв оформив один брейк і перевів матч у 5 партію. Більш холоднокровним у вирішальному сеті виявився Джокович і довів матч до перемоги.

Джокович – Звєрєв відеоогляд

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