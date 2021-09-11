Новак Джокович – Александер Зверев 3:2 (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2)

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Джокович и Зверев провели на корте почти 4 часа. Сербскому теннисисту удалось взять реванш за поражение в полуфинале Олимпийских игр-2020.

Зверев удачно начал матч, записав в свой актив первую партию. Но Джоковичу удалось выиграть два следующих сета. Но одержать победу в 4 сете Новаку не суждено.

Зверев оформил один брейк и перевел матч в 5 партию. Более хладнокровным в решающем сете оказался Джокович и довел матч до победы.

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