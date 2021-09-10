Сенсаційно у фінал US Open вийшла британка Емма Радукану, який лише 18 років. У рейтингу WTA вона розмістилася на 150-у місці. Тож для участі в турнірі їй довелося пройти кваліфікацію. Фінал стане для неї десятим матчем на US Open. У попередніх вона не віддала жодного сету суперницям.

Протистоятиме їм канадійка Лейла Енні Фернандес. Вона лише на рік старша за суперницю, і посідає 73-е місце в рейтингу. Саме вона вибила українку Еліну Світоліну у чвертьфіналі турніру. А перед тим і Наомі Осаку.

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Експерт з тенісу Eurosport Метс Віландер про матч Лейли Фернандес та Емми Радукан

Я думаю, що є різниця між Лейлою та Еммою у тенісному IQ і здатністю захищатися порівняно, скажімо, з Єленою Остапенко, яка прорвалася і виграла "Ролан Гаррос" у 2017 році, отримала яскраві два тижні, але не навчилася захищатися. Шарапова з часом навчилася захищатися і виграла багато турнірів Grand Slam. Я думаю, що це інший рівень розуміння ваших ресурсів та розуміння опонента.

Лейла Фернандес нікого не вибиває з майданчика, їй доведеться проявити кмітливість і завчасно взяти м’яч, зіграти кілька loope shots. Дивовижно, скільки сили вона може генерувати. Вона геній – якби вона була на кілька дюймів вище і на 10 фунтів важче, ніхто не мав би шансів проти неї.

Цей фінал буде швидше відкритим матчем, де Емма та Лейла намагатимуться бути агресивними, близькими до середньої лінії без гри через м’ячі "на виліт". Радукану і Фернандес в деякому роді грають дуже схоже. Якби Фернандес була правшею, ви б не помітили особливої ​​різниці в їх стилях, вони дуже близькі за стилями гри.

Я думаю, що Фернандес матиме дійсно хороші шанси на перемогу. Емма неймовірно талановита, фізично сильна, має високий тенісний IQ.

Для них важливе задоволення від гри, яке отримують глядачі, підтримка важлива для кожної з них. Буде цікаво подивитися, за ким потягнуться глядачі.

Я б сказав про Емму, як і про Лейлу, якщо вона залишиться у формі, вона виграє декілька титулів Grand Slam. Я не можу уявити, щоб така тенісистка не виграла три – чотири турніри.

Через таких, як вони, жіночий теніс раптово став у центрі турніру, набагато більше глядачів саме у жіночому турнірі, ніж у чоловічому. Вони тут горять емоціями, і це неймовірно.