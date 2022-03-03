Джокович підтримав Україну, Надаль та Федерер несподівано вирішили промовчати

Сергій Стаховський сконтактувався з провідними тенісистами світу. Однак не усі захотіли йти на контакт.

Несподівана позиція топових тенісистів

Сергій Стаховський, який нещодавно закінчив професійну кар'єру, взяв до рук зброю, щоб захищати Україну від вторгнення російських військ. Українець допомагає українській армії не лише фізично, а й інформаційно.

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Стаховський спробував сконтактуватись із провідними тенісистами планети, які могли б підтримати Україну. Однак деякі з них вирішити стати на нейтральну сторону.

За словами українця, Новак Джокович надіслав йому повідомлення зі словами підтримки, а от Рафаель Надаль та Роджер Федерер вирішили проігнорувати Стаховського.

Насправді мені дзвонили і писали дуже багато гравців. Джокович надіслав мені повідомлення зі словами підтримки, і ми навіть трохи обговорили те, що відбувається. Я намагався зв'язатися з Федерером і Надалем, на жаль, вони воліли промовчати, але десь я можу їх зрозуміти, оскільки це не їхня війна,

– сказав Стаховський.

Відзначимо, що Стаховський вже давно допомагає українській армії. Колишній тенісист повернувся в Україну, щоб захищати рідну країну, хоча з сім'єю проживає в Угорщині.

Сергій записався до запасу української армії.

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