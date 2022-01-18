Джокович може пропустити наступний турнір серії Grand Slam – Roland Garros

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович повернувся до Сербії після того, як його депортували з Австралії через відсутність у спортсмена щеплення від COVID-19, що поклало край його сподіванням захистити титул Australian Open.

Літак із Джоковичем 17 січня приземлився в аеропорту Белграда, де його зустріла невелика група вболівальників, які розмахували сербським прапором.

До слова Джокович може більше ніколи не зіграти на Australian Open

Мати тенісиста Діяна Джокович повідомила журналістам, що в найближчі кілька днів Новак залишиться в Белграді, але поки що не має наміру виступати з заявами.

Проблеми Джоковича можуть не закінчитися

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу стартував 17 січня в Мельбурні, де Джокович раніше виграв дев’ять титулів.

Також виникли питання щодо участі Джоковича у Відкритому чемпіонаті Франції – наступному в цьому році турнірі Великого шолому.

Річ у тім, що нещодавно парламент Франції остаточно схвалив закон, який зобов’язує людей віком від 16 років мати сертифікат про щеплення для відвідування громадських місць, зокрема спортивних об'єктів.

Міністерство спорту Франції 17 січня заявило, що не робитиме винятки професійним гравцям. Проте у відомстві також сказали, що ситуація може змінитися до травня, коли мають провести захід.

Коротко про скандал з Джоковичем в Австралії