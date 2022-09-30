Чемпіон світу з боксу заарештований у нічному клубі: він ображав поліціянтів та мочився у камері

Джей Опетая став "героєм" поліцейських хронік у Сіднеї. Чемпіон у важкій вазі за версією IBF не стримав себе у клубі та продовжив агресивно себе поводити у відділку.

Відомий австралійський боксер Джей Опетая потрапив у гучний скандал. Спортсмен був заарештований поліцією Сіднея.

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Інцидент стався біля одного із нічних клубів міста. 27-річний боксер посварився з кимось в закладі і почав поводити себе надто агресивно.

При цьому він не заспокоївся і після прибуття правоохоронних органів. Він проявляв агресію і постійно просив відчепитись від нього, використовуючи ненормативну лексику.

Також Джей продовжив "запалювати" у камері підсудних. У справі зазначається, що Опетая відмовлявся відповідати на запитання, стукав у двері камери, а також мочився на лаві підсудних.

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Адвокат боксера стверджує, що Джей жодного разу не вживав алкоголю, але тієї ночі не стримався і його понесло. Опетая отримав 24 місяці умовного ув'язнення.

Австралієць є чинним чемпіоном IBF у важкій вазі. За свою професійну кар'єру він провів 22 поєдинки і всі виграв (17 – нокаутом). В останньому бою у липні він переміг Маріса Брієдіса рішенням суддів.