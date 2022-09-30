Известный австралийский боксер Джей Опетая попал в громкий скандал. Спортсмен был арестован полицией Сиднея.

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Инцидент произошел у одного из ночных клубов города. 27-летний боксер поссорился с кем-то в заведении и начал вести себя слишком агрессивно.

При этом он не успокоился и по прибытии правоохранительных органов. Он проявлял агрессию и постоянно просил отцепиться от него, используя ненормативную лексику.

Также Джей продолжил "зажигать" в камере подсудимых. В деле отмечается, что Опетая отказывался отвечать на вопросы, стучался в дверь камеры, а также мочился на скамье подсудимых.

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Адвокат боксера утверждает, что Джей ни разу не употреблял алкоголь, но в ту ночь не сдержался и его унесло. Опетая получил 24 месяца условного заключения.

Австралиец является действующим чемпионом IBF в тяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он провел 22 поединка и все выиграл (17 – нокаутом). В последнем бою в июле он победил Мариса Бриедиса решением судей.