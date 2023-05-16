"Хачеріді мав бути в топових чемпіонатах": легіонер Динамо про найкращих гравців киян свого часу

Джермейн Ленс поділився враженнями від проведеного часу в столичному колективі. Нідерландець виокремив декількох футболістів.

Джермейн Ленс назвав найсильніших футболістів Динамо за часів свого перебування у клубі. Вінгер вважає, що низка киян могли б зіграти в топових чемпіонатах.

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Загублений талант

Нідерландський футболіст виокремив п'ятьох футболістів київського клубу, з якими він свого часу феєрив у Європі та Україні. Ленс вважає, що Євген Хачеріді сміло міг би грати у топовій команді, проте центрбек мав проблему, з якою він не міг впоратись. Цей "мінус" захисника і зіпсував його кар'єру. Також Джермейн назвав найкращого футболіста Динамо.

Хачеріді був навіженим. Насправді він був класним, але якби мав іншу ментальність, то був би в топових чемпіонатах. Чув, що після Динамо він пішов до ПАОК. І, здається, через пів року він там з кимось побився, і його контракт розірвали. Це саме те, який він – занадто емоційний. Не у хорошому сенсі. Я говорив йому, що він може працювати за межами України, десь у Європі, у великій команді. Але цього не сталося. Ще з крутих гравців були Мігел Велозу, Юнес Бельханда, Дьюмерсі Мбокані. Не можу сказати, що був один конкретно найсильніший футболіст, всі ми мали переваги та сильні сторони. Але якщо потрібно обрати одного, то це Андрій Ярмоленко,

– вважає Ленс

Нагадаємо, що Джермейн Ленс опинився в Динамо в 2013-му році. Київський колектив придбав нідерландського футболіста з ПСВ за 9 мільйонів євро. За столичний клуб Ленс провів 78 матчів, в яких забив 16 голів та віддав 19 асистів. З "бобрами" Джермейн ставав чемпіоном України та двічі володарем Кубка країни.

Кар'єра Євгена Хачеріді