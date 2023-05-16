Джермейн Лэнс назвал сильнейших футболистов Динамо во время своего пребывания в клубе. Вингер считает, что ряд киевлян могли бы сыграть в топовых чемпионатах.

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Утерянный талант

Нидерландский футболист выделил пятерых футболистов киевского клуба, с которыми он в свое время феерировал в Европе и Украине. Лэнс считает, что Евгений Хачериди смело мог бы играть в топовой команде, однако центрбек имел проблему, с которой он не мог справиться. Этот "минус" защитника и испортил его карьеру. Также Джермейн назвал лучшего футболиста "Динамо".

Хачериди был сумасшедшим. На самом деле он был классным, но если бы у него была другая ментальность, то был бы в топовых чемпионатах. Слышал, что после Динамо он отправился в ПАОК. И, кажется, через полгода он там с кем-нибудь подрался, и его контракт расторгли. Это именно то, как он – слишком эмоционален. Не в хорошем смысле. Я говорил ему, что он может работать вне Украины, где-то в Европе, в большой команде. Но этого не вышло. Еще из крутых игроков были Мигел Велозу, Юнес Бельханда, Дьюмерси Мбокани. Не могу сказать, что был один конкретно сильнейший футболист, у нас были преимущества и сильные стороны. Но если нужно выбрать одного, то это Андрей Ярмоленко,

– считает Лэнс

Напомним, что Джермейн Лэнс оказался в Динамо в 2013-м году. Киевский коллектив приобрел нидерландского футболиста по ПСВ за 9 миллионов евро. За столичный клуб Лэнс провел 78 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 19 ассистов. С "бобрами" Джермейн становился чемпионом Украины и дважды обладателем Кубка страны.

Карьера Евгения Хачериди