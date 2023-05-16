Джермейн Лэнс назвал сильнейших футболистов Динамо во время своего пребывания в клубе. Вингер считает, что ряд киевлян могли бы сыграть в топовых чемпионатах.
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Утерянный талант
Нидерландский футболист выделил пятерых футболистов киевского клуба, с которыми он в свое время феерировал в Европе и Украине. Лэнс считает, что Евгений Хачериди смело мог бы играть в топовой команде, однако центрбек имел проблему, с которой он не мог справиться. Этот "минус" защитника и испортил его карьеру. Также Джермейн назвал лучшего футболиста "Динамо".
Хачериди был сумасшедшим. На самом деле он был классным, но если бы у него была другая ментальность, то был бы в топовых чемпионатах. Слышал, что после Динамо он отправился в ПАОК. И, кажется, через полгода он там с кем-нибудь подрался, и его контракт расторгли. Это именно то, как он – слишком эмоционален. Не в хорошем смысле. Я говорил ему, что он может работать вне Украины, где-то в Европе, в большой команде. Но этого не вышло. Еще из крутых игроков были Мигел Велозу, Юнес Бельханда, Дьюмерси Мбокани. Не могу сказать, что был один конкретно сильнейший футболист, у нас были преимущества и сильные стороны. Но если нужно выбрать одного, то это Андрей Ярмоленко,
– считает Лэнс
Напомним, что Джермейн Лэнс оказался в Динамо в 2013-м году. Киевский коллектив приобрел нидерландского футболиста по ПСВ за 9 миллионов евро. За столичный клуб Лэнс провел 78 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 19 ассистов. С "бобрами" Джермейн становился чемпионом Украины и дважды обладателем Кубка страны.
Карьера Евгения Хачериди
- Перед переходом в Динамо центральный защитник успел поиграть в Волыни под руководством Виталия Кварцяного, который и выковал футболиста. Киевский клуб заплатил за футболиста 750 тысяч евро.
- За столичный коллектив Евгений провел 237 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 ассиста. Один из голов Хачериди, а именно в ворота донецкого Металлурга, стал самым лучшим мячом по итогам сезона УПЛ.
- С "бело-синими" центрбек дважды становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и дважды Суперкубком страны. Также Евгений выходил с киевлянами в последний четвертьфинал Динамо Лиги Европы и 1/8 Лиги чемпионов.
- Хачериди покинул Динамо со скандалом из-за своего характера. После Киева Евгений еще успел поиграть в ПАОК и Динамо Брест. В греческом клубе Евгений отметился патриотическим поступком. В одном из матчей квалификации в Лигу чемпионов ПАОК сошел с московским Спартаком. Фанаты российского клуба выкрикивали оскорбления в сторону Хачериди, на что тот просто продемонстрировал "сине-желтые" щитки. Такое действие украинца плохо повлияло на его карьеру в Греции, поскольку на тот момент президентом ПАОК был россиянин, который и попер футболиста из команды.
- В свое время футболистом интересовались Боруссия Дортмунд и Шальке, на тот момент Хачериди стоил 9 миллионов евро, что было самым дорогим ценником.
- За сборную Украины Хачериди провел 51 матч, в которых забил три гола. Евгений с "сине-желтыми" сыграл на Евро-2012 и Евро-2016.