Ексзірка Баварії та Інтера поклав гол-цукерочку перед переїздом Мессі у США: фантастичне відео
Джерело:твітер B/R Football
Черговий красивий голассо записав у свій актив зірковий легіонер MLS. Джердан Шакірі пригадав старі та добрі часи, коли він феєрив у футболці Інтера та Баварії.
У лютому 2022-го року Джердан Шакірі розпочав свої виступи за американський Чикаго Файр. 13 липня 31-річний швейцарець змусив знову пресу заговорити про себе.
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Пригадав старі та добрі часи
У першому таймі його клуб забив три голи у ворота Монреаля, останній із яких якраз у свій актив записав Шакірі. Колишня зірка Інтера та Баварії взявся виконувати штрафний удар, але не став завдавати прямого удару.
Півзахисник обігрався у стіночку з Хейлі-Селассі та класно пробив із лівої, знявши павучка із дев'ятки воріт суперника. Голкіпер Монреаля просто не мав шансів після такого удару.
Відео голу Шакірі
Шакірі по-особливому відсвяткував це дивовижне взяття воріт гостей у стилі стрільця з луку.
Для Джердана цей гол став лише третім у 20 зіграних матчах. Також у його активі 4 результативні передачі.До слова. Контракт швейцарського футболіста з клубом MLS розрахований до кінця 2024-го року.
Відзначимо, що неймовірне взяття воріт від зіркового футболіста Чикаго стало останнім у матчі. У другому таймі команди не забивали. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів 3:0.
- Клуб Шакірі після 22-х турів йде на 9-му місці у чемпіонаті США, набравши 29 балів.
- Лідером сезону-2022/2023 є Цинциннаті (48 очок).
- Вже 16 липня Чикаго прийме вдома Торонто.