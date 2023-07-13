У лютому 2022-го року Джердан Шакірі розпочав свої виступи за американський Чикаго Файр. 13 липня 31-річний швейцарець змусив знову пресу заговорити про себе.

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Пригадав старі та добрі часи

У першому таймі його клуб забив три голи у ворота Монреаля, останній із яких якраз у свій актив записав Шакірі. Колишня зірка Інтера та Баварії взявся виконувати штрафний удар, але не став завдавати прямого удару.

Півзахисник обігрався у стіночку з Хейлі-Селассі та класно пробив із лівої, знявши павучка із дев'ятки воріт суперника. Голкіпер Монреаля просто не мав шансів після такого удару.

Відео голу Шакірі

Шакірі по-особливому відсвяткував це дивовижне взяття воріт гостей у стилі стрільця з луку.

Для Джердана цей гол став лише третім у 20 зіграних матчах. Також у його активі 4 результативні передачі.

До слова. Контракт швейцарського футболіста з клубом MLS розрахований до кінця 2024-го року.

Відзначимо, що неймовірне взяття воріт від зіркового футболіста Чикаго стало останнім у матчі. У другому таймі команди не забивали. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів 3:0.