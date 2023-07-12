Наприкінці першого тайму, коли Реколета мінімально вела у рахунку 1:0, матч було призупинено. Розпочався землетрус, який досяг сили у 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Камери, які транслювали матч, почали добряче хитатись.

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Землетрус – не перешкода футболу

Однак команди та уболівальники навіть не звернули увагу на землетрус, продовжуючи гру, допоки головний суддя поєдинку не зупинив зустріч. Ніхто не покинув своїх місць, а просто перечекали закінчення стихії. Склалось враження, що землетрус для місцевих жителів вже звичайне явище.

Пауза у матчі була недовгою. Після зникнення земних поштовхів рефері дозволив продовжити гру.

Землетрус під час футбольного матчу: дивіться відео

До слова, матч закінчився бойовою нічиєю 2:2.

Відеоогляд матч Реколета – Темуко