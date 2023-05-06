Вистачило одного сезону: колишній клуб Шевченка стрімко повернувся в Серію А

Клуб з Генуї гарантував собі підвищення в класі. У наступному сезоні Дженоа знову змагатиметься із грандами італійського футболу.

Сезон у провідних лігах Європи наближається до завершення. Визначаються тріумфатори та невдахи турнірів. Також стають відомі клуби, які за підсумком сезону 2022/23 поповнять елітний дивізіон, пише 24 Канал.

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Рік без Серії А

Прямий вихід до еліти гарантував собі колишній клуб Андрія Шевченка Дженоа. У матчі 36-го туру Серії В "гріфони" обіграли Асколі з рахунком 2:1. Інший претендент на пряму путівку Барі зіграв внічию з Моденою (1:1). Тож генуезці спокійно забезпечили собі місце в Серії А на наступний сезон.

Зазначимо, що на екваторі сезону "гріфони" звільнили наступника Шевченка Александера Блессіна. Команда під керівництвом німецького фахівця демонструвала незадовільні результати. Рятувати ситуацію взявся колишній гравець збірної Італії Альберто Джиралдіно, який, зрештою, виконав завдання на сезон.

Нагадаємо, що Дженоа покинула Серію А за підсумком сезону 2021/22. Тоді "гріфонів" кілька місяців очолював Андрій Шевченко. Однак український спеціаліст не зумів вивести з піке кризовий клуб та був звільнений через два місяці після призначення. Генуезці під керівництвом Шевченка здобули лише одну перемогу в 11 матчах.

До слова. Першу путівку до Серії А гарантував Фрозіноне, який на 4 очки випереджає Дженоа. Третю путівку розіграють шість клубів, які займають з 3-го по 8-ме місця в турнірній таблиці Серії В.