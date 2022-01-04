Дженоа оформила перший трансфер під керівництвом Шевченка

4 січня 2022 , 07:19
Читать новость на русском

Джерело:

ФК Дженоа

Італійська Дженоа оформила перший трансфер під керівництвом Андрія Шевченка. Новачком став захисник Янг Бойз Сільван Гефті.

24-річний футболіст був офіційно представлений як гравець Дженоа. Подробиці угоди клуби не розкривають.

Дивіться також Взимку Динамо може заробити 70 мільйонів євро на трансферах: кого можуть продати кияни

Раніше повідомлялося, що Дженоа заплатить за гравця п'ять мільйонів євро. Transfermarkt оцінює вартість Гефті 3,5 мільйона євро.

Гефті став першим підписанням команди з Генуї в епоху Андрія Шевченка та американських власників із 777 Partners.

Генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс прокоментував дебютний трансфер в еру Шевченка: "Я дуже радий, що нам вдалось переконати Сільвана Гефті приєднатись до нас. Ми підсилюємо правий фланг молодим, але досвідченим гравцем".

Що відомо про футболіста

  • Цього сезону оборонець був одним із ключових гравців Янг Бойз і провів усі 6 матчів групового етапу Ліги чемпіонів, в яких відзначився голом та асистом. За "бджіл" Сільван виступає з 2020-го.
  • Сільван чудово себе проявив у матчах Ліги чемпіонів, де чемпіон Швейцарії протистояв Манчестер Юнайтед, Аталанті Руслана Маліновського та чинному переможцю Ліги Європи Вільярреалу.
Автор: Юрій Семенюк