Дженоа оформила перший трансфер під керівництвом Шевченка

Італійська Дженоа оформила перший трансфер під керівництвом Андрія Шевченка. Новачком став захисник Янг Бойз Сільван Гефті.

24-річний футболіст був офіційно представлений як гравець Дженоа. Подробиці угоди клуби не розкривають.

Дивіться також Взимку Динамо може заробити 70 мільйонів євро на трансферах: кого можуть продати кияни

Раніше повідомлялося, що Дженоа заплатить за гравця п'ять мільйонів євро. Transfermarkt оцінює вартість Гефті 3,5 мільйона євро.

Гефті став першим підписанням команди з Генуї в епоху Андрія Шевченка та американських власників із 777 Partners.

Генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс прокоментував дебютний трансфер в еру Шевченка: "Я дуже радий, що нам вдалось переконати Сільвана Гефті приєднатись до нас. Ми підсилюємо правий фланг молодим, але досвідченим гравцем".

Що відомо про футболіста