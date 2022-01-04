Дженоа оформила перший трансфер під керівництвом Шевченка
Джерело:ФК Дженоа
Італійська Дженоа оформила перший трансфер під керівництвом Андрія Шевченка. Новачком став захисник Янг Бойз Сільван Гефті.
24-річний футболіст був офіційно представлений як гравець Дженоа. Подробиці угоди клуби не розкривають.
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Раніше повідомлялося, що Дженоа заплатить за гравця п'ять мільйонів євро. Transfermarkt оцінює вартість Гефті 3,5 мільйона євро.
Гефті став першим підписанням команди з Генуї в епоху Андрія Шевченка та американських власників із 777 Partners.
Генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс прокоментував дебютний трансфер в еру Шевченка: "Я дуже радий, що нам вдалось переконати Сільвана Гефті приєднатись до нас. Ми підсилюємо правий фланг молодим, але досвідченим гравцем".
Що відомо про футболіста
- Цього сезону оборонець був одним із ключових гравців Янг Бойз і провів усі 6 матчів групового етапу Ліги чемпіонів, в яких відзначився голом та асистом. За "бджіл" Сільван виступає з 2020-го.
- Сільван чудово себе проявив у матчах Ліги чемпіонів, де чемпіон Швейцарії протистояв Манчестер Юнайтед, Аталанті Руслана Маліновського та чинному переможцю Ліги Європи Вільярреалу.