24-летний футболист был официально представлен как игрок Дженоа. Подробности сделки клубы не раскрывают.
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Ранее сообщалось, что Дженоа заплатит за игрока пять миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость Гефти 3,5 миллиона евро.
Гефти стал первым подписанием команды из Генуи в эпоху Андрея Шевченко и американских владельцев из 777 Partners.
Генеральный менеджер "грифонов" Йоханнес Шпорс прокомментировал дебютный трансфер в эру Шевченко: "Я очень рад, что нам удалось убедить Сильвана Гефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком".
Что известно о футболисте
- В этом сезоне защитник был одним из ключевых игроков Янг Бойз и провел все 6 матчей группового этапа Лиги чемпионов, в которых отметился голом и ассистом. За "пчел" Сильван выступает с 2020-го.
- Сильван прекрасно себя проявил в матчах Лиги чемпионов, где чемпион Швейцарии противостоял Манчестер Юнайтед, Аталанте Руслана Малиновского и действующему победителю Лиги Европы Вильярреалу.