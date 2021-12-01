Шевченко вдруге програв на чолі Дженоа: Мілан розбив команду українця – відеоогляд

Андрій Шевченко вдруге зазнав поразки на чолі Дженоа. Команда українського тренера 1-го грудня розгромно програла Мілану в 15-у турі Серії А.

Дженоа – Мілан 0:3

Голи: Ібрагімович, 10, Мессіас, 45+2, 61

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Дженоа Андрія Шевченка після поразки Ромі та нічиєї з Удінезе приймала одного з претендентів на Скудетто – Мілан. Останні не змогли виграти у трьох поспіль матчах Серії А.

Зустріч Шевченка зі своєю колишньою командою виявилася невдалою для українського тренера. Хоча 1-е грудня – знакова дата в кар'єрі Шевченка. Рівно 27 років тому він як футболіст забив свій перший гол у кар'єрі.

Шедевр Ібрагімовича

За увесь перший тайм підопічні Шевченка не спромоглися на жоден удар у площину воріт суперника. Тільки на першій хвилині Андреа Камб'ясо гостро пробив здалеку, але не влучив.

Натомість Мілан зумів вийти вперед вже на 10-й хвилині поєдинку. "Червоно-чорні" заробили штрафний, який ідеально виконав Златан Ібрагімович. Швед, мов рукою поклав м'яч у ворота Сірігу.

Відео голу Ібрагімовича



У компенсований до першого тайму час Мілан подвоїв перевагу. Після удару Круніча м'яч завис у штрафному генуезців: Васкес не дограв до кінця епізод проти Мессіаса, який ударом головою перекинув голкіпера.

Відео першого голу Мессіаса



Реакція Шевченка на другий пропущений гол Дженоа красномовна.



Реакція Шевченка на другий гол у матчі / Скриншот трансляції

На старті другого тайму Дженоа ледь не відіграла один м'яч. Після силового навісу зі стандарту Ернані спрямував м'яч під поперечину. На заваді голу став Майк Меньян, який відбив м'яч.

Стартова активність не принесла дивідендів генуезцям. На 61-й хвилині Мілан потроїв свою перевагу – Мессіас більярдним ударом покотив м'яч у кут воріт з меж штрафного Дженоа.

Відео другого голу Мессіаса



Свій другий момент Дженоа мала на 79-й хвилині: Портанова з центру поля спробував перекинути Меньяна. Голкіпер Мілану дивом встиг повернутися у ворота та відбив м'яч.

У підсумку Мілан впевнено переміг Дженоа з рахунком 3:0.

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Шевченко вдруге програв з Дженоа