Попереду зустріч із "колишнім": Маліновський знайшов позитив у поразці Дженоа

Дженоа Руслана Маліновського продовжує повзти внизу турнірної таблиці італійської Серії А. У минулому турі "грифони" мінімально програли вдома одному з лідерів сезону Мілану.

Команди провели гру 7 жовтня. Єдиний гол у матчі забив наприкінці матчу Крістіан Пулішич. Руслан Маліновський, який вийшов у старті Дженоа, відіграв 68 хвилин та був замінений на Беркана Кутлу.

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Маліновський: Нумо продовжувати так само

Після заміни українця Мілан якраз забив єдиний та переможний гол у поєдинку. Дженоа програло мінімально 0:1, але український легіонер "грифонів" знайшов позитив навіть після домашньої поразки.

У своїх соцмережах Руслан виклав декілька світлин із того поєдинку та запевнив, що команда рухається у правильному напрямку, аби вибратись із дна таблиці.

Також Маліновський подякував уболівальникам, які навіть у складні часи, підтримують улюблену команду.

Молодці. Не завжди це можна сказати після поразки, але іноді не все залежить від нас. Нумо продовжувати так само. Дякую фанатам за вашу підтримку, ви були неймовірні. Ми на правильному шляху,

– написав футболіст.

Відзначимо, що після 8-ми турів Дженоа із 8 балами йде 15-ю серед 20 клубів Серії А. "Грифони" мають у своєму активі поки що тільки дві перемоги та стільки ж нічиїх. Все інше – поразки.

Нагадаємо, що у середині серпня 2023 року Маліновський повернувся до італійського футболу після доволі недовгого вояжу у Францію.

Наразі Руслан виступає в оренді за "грифонів" до кінця поточного сезону-2023/2024.

Однак у співпраці є опція викупу контракту футболіста, адже українець пов'язаний угодою із Марселем до 30 червня 2026 року.

Руслан наразі не може похизуватись великою ігровою практикою. Тренерський штаб Дженоа потрохи збільшує присутність українця на футбольному полі. Від моменту переходу Маліновський провів за "грифонів" 6 матчів (сумарно 279 хвилин).

Найближчим часом усі думки Руслана будуть пов'язані зі збірною України, куди він повернувся. 14 жовтня "синьо-жовті" зіграють проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024, а вже 17 жовтня проти Мальти.

До слова. Після паузи у чемпіонатах, яка пов'язана із міжнародними матчами збірних, Дженоа зіграє проти Аталанти (22 жовтня) – колишній клуб Маліновського.