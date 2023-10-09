22-річний лівий вінгер "синіх" нехтує рекомендаціями клубу, який попросив його дещо зменшити фізичні навантаження у тренажерному залі. Однак Михайло не дослуховується до цих порад. Мудрик продовжує по повній "пахати" за межами футбольного поля.

Оце так Ексфутболіст Челсі порівняв Мудрика з Роналду після дебютного голу українця в АПЛ

Сам знає, що робити

Так само Михайло робив, коли ще грав за донецький Шахтар. У футболіста є персональний тренер, який підбирає гравцю вправи на удосконалення своїх сильних сторін, однією з яких є швидкість.

Один із футболістів Челсі, ім'я якого не розсекречують, зауважив, що українець наче живе у тренажерному залі.

Він такий охочий до роботи, ніби перебуває у спортзалі щогодини,

– наголосив гравець Челсі.

Відзначимо, що така поведінка Мудрика може не надто сподобатись керівництву лондонського клубу, яке боїться, що надмірне навантаження негативно вплине на фізичну форму Михайла.

Сам головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно самотужки намагається повернути впевненість українському футболісту через тренування. Перші плоди цієї праці вже видні неозброєним оком. У грі проти Фулхема Мудрик відзначився дебютним голом за "аристократів" в офіційних зустрічах.

До цього хіба лише одного разу забив під час американського турне Челсі, яке було влітку.

Нагадаємо, що у тій грі проти Фулхема Михайло відчув дискомфорт у м'язах, тому був замінений по перерві. У наступному матчі проти Бернлі Мудрик отримав мізерний час, вийшовши на заміну лише на 83-й хвилині зустрічі, коли Челсі вже і так впевнено вів у рахунку. Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям свого українського легіонера.

У поточному сезоні-2023/2024 22-річний лівий вінгер провів у футболці Челсі 8 матчів (1 гол). "Аристократи" ж із 11 балами після 8-ми турів йдуть лише восьмими.

До слова. 8 жовтня Мудрик вирушив у розташування збірної України. 14 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Північну Македонію у відборі на Євро-2024 у чеській Празі, а вже 17 жовтня гостюватимуть на полі Мальти.