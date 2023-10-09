Команды провели игру 7 октября. Единственный гол в матче забил в конце матча Кристиан Пулишич. Вышедший в старте Дженоа Руслан Малиновский отыграл 68 минут и был заменен на Беркана Кутлу.

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Малиновский: Ну-ка продолжать так же

После замены украинца Милан забил единственный и победный гол в поединке. Дженоа проиграл минимально 0:1, но украинский легионер "грифонов" нашел позитив даже после домашнего поражения.

В своих соцсетях Руслан выложил несколько фотографий из того поединка и заверил, что команда движется в правильном направлении, чтобы выбраться со дна таблицы.

Также Малиновский поблагодарил болельщиков, которые даже в сложные времена поддерживают любимую команду.

Молодцы. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Давайте продолжать так же. Спасибо фанатам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на верном пути,

– написал футболист.

Отметим, что после 8-ми туров Д женоа с 8 баллами идет 15-ю среди 20 клубов Серии А. "Грифоны" имеют в своем активе пока только две победы и столько же ничьих. Все остальное – поражение.

Напомним, что в середине августа 2023 года Малиновский вернулся в итальянский футбол после довольно недолгого вояжа во Францию.

Руслан выступает в аренде за "грифонов" до конца текущего сезона-2023/2024.

Однако в сотрудничестве опция выкупа контракта футболиста, ведь украинец связан соглашением с Марселем до 30 июня 2026 года.

Руслан пока не может похвастаться большой игровой практикой. Тренерский штаб Дженоа постепенно увеличивает присутствие украинца на футбольном поле. С момента перехода Малиновский провел за "грифонов" 6 матчей (суммарно 279 минут).

В ближайшее время все мнения Руслана будут связаны со сборной Украины, куда он вернулся. 14 октября "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии в отборе на Евро-2024, а уже 17 октября против Мальты.