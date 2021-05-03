Легенда Мілана Гаттузо може очолити Шахтар, – ЗМІ

Донецький Шахтар вирішив змінити тренера на сезон-2021/2022. На тренерське крісло "гірників" з'явився новий претендент – Дженнаро Гаттузо.

Конкуренцію Шахтарю можуть скласти Тоттенхем і Фіорентина

За інформацією італійських ЗМІ, Шахтар розглядав запрошення Дженнаро Гаттузо на пост головного тренера.

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Повідомляється, що Гаттузо покине Наполі по закінченню сезону. На рішення тренера та керівництва Наполі не вплине результат у Серії А.

На чолі Наполі Гаттузо виграв Кубок Італії сезону-2019/2020. Також Гаттузо тренував Мілан.

Конкуренцію Шахтарю у боротьбі за легенду Мілана можуть скласти лондонський Тоттенхем та італійська Фіорентина, які цікавляться Гаттузо.

Гаттузо начебто вже відмовив флорентійському клубу, адже хоче вирішувати своє майбутнє після чинного сезону.

Зазначимо, що Фіорентина начебто претендує на Роберто Де Дзербі із Сассуоло. Цим тренером теж цікавиться Шахтар.

У ЗМІ була інформація, що Шахтар розглядає 6 тренерів, серед яких екснаставник донеччан Паулу Фонсека. Водночас директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов, який наближений до Шахтаря, заявляв, що "гірників" цікавлять 2 тренери з Італії.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру покине команду влітку. У португальця завершується контракт. У сезоні-2020/2021 Шахтар не виграв жодного титулу, що сталося з командою вперше за 14 років.