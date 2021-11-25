Джеко похвалив одного з гравців Шахтаря: хто вразив автора дублю у ворота "гірників"
Джерело:УЄФА
Едін Джеко відзначився двома голами у воротах Шахтаря. Після матчу Ліги чемпіонів боснійський нападник похвалив одного з гравців суперника.
Вийняв два м'ячі з власних воріт
Герой матчу у складі Інтера Едін Джеко поділився враженнями від гри з Шахтарем. Нападник виділив одного футболіста у складі "гірників".
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Автор дублю у ворота донецького клубу виділив гру голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.
Інтер підписав мене забивати голи, і я намагаюся зробити свій внесок. У першому таймі ми припустилися багато помилок, але їхній воротар теж був хороший. Нам треба було зберігати терпіння та не пропустити. А потім у другому таймі нам нарешті вдалося забити два м'ячі,
– розповів Джеко.
Відзначимо, що саме дубль Джеко приніс Інтеру домашню перемогу з рахунком 2:0. "Нерадзуррі" вдалось перервати серію мировим у матчах із "гірниками", яка тривала вже три поєдинки.
- Після цієї зустрічі в активі Джеко 10 голів у 18 матчах цього сезону в усіх турнірах. Трубін пропустив у 17-й гол у сезоні-2021/2022.
- Після перемоги Інтер йде другим у групі D – 10 очок, поступаючись лідеру таблиці Реалу лише двома пунктами. Третю позицію посідає Шериф (6 балів). Групу замикає Шахтар, який за п'ять турів здобув лише одне очко.
- Італійський клуб залишив донеччан без єврокубків.