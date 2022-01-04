У Джанлуїджі Буффона – коронавірус

Італійський воротар Джанлуїджі Буффон здав позитивний тест на коронавірус. Гравця одразу ж ізолювали від решти команди.

В італійській Пармі провели тестування гравців на коронавірус перед поверненням до тренувального процесу. Позитивний результат виявився лише в одного футболіста – 43-річного воротаря Джанлуїджі Буффона.

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Одразу після цього гравця відправили на самоізоляцію відповідно до вимог місцевого законодавства.

Окрім того, перед початком першого тренування вся команда ще раз буде здавати тест на коронавірус.

Що варто знати про Буффона

Джанлуїджі Буффон – вихованець футбольного клубу Парма. За головну команду він дебютував 19 листопада 1995 року в матчі проти Мілану. З командою він виграв Кубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Італії.

29 жовтня 1997 року Буффон дебютував за головну збірну Італії. І за свою кар'єру став рекордсменом "скуадра адзурри" за загальною кількістю проведених матчів. У 2010 році Буффон став капітаном своєї збірної, яким і залишався до закінчення кар'єри у ній у 2018 році. Взяв участь у п'яти чемпіонатах світу (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). У 2006 році став переможцем цього турніру, а також був визнаний найкращим його воротарем. Крім цього, Буффон зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012, 2016), двох Кубках конфедерацій (2009, 2013) та Олімпійських іграх 1996 року.

У 2001 році Буффон перейшов до Ювентуса за рекордні на той час 52 мільйони євро. І виступав за клуб до 2018 року, вигравши за цей час 9 разів Серію А, а ще чотири рази кубок Італії. З командою він тричі доходив до фіналу Ліги чемпіонів, але кожного разу програвав.

Навіть коли Ювентус був понижений до Серії B у 2006 році, Буффон залишився в команді, і допоміг їй наступного сезону повернутися в елітний дивізіон.

Влітку 2018 року Буффон перейшов до французького ПСЖ. Його контракт було розраховано на рік. Вигравши чемпіонат Франції, воротар покинув команду та повернувся в Ювентус, з яким ще раз виграв чемпіонат Італії. Це була десята перемога в Серії А для Буффона. Також виступи в команді протягом двох сезонів дозволили йому вийти на перше місце за кількістю проведених матчів в чемпіонаті Італії – 653 ігри.

Буффон лише влітку 2021 року повернувся до Парми. Та зіграв за команду у всіх 18 матчах Серії B.

Наступний матч Парма проведе вдома 15 січня.