В італійській Пармі провели тестування гравців на коронавірус перед поверненням до тренувального процесу. Позитивний результат виявився лише в одного футболіста – 43-річного воротаря Джанлуїджі Буффона.

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Одразу після цього гравця відправили на самоізоляцію відповідно до вимог місцевого законодавства.

Окрім того, перед початком першого тренування вся команда ще раз буде здавати тест на коронавірус.

Буффон лише влітку 2021 року повернувся до Парми. Та зіграв за команду у всіх 18 матчах Серії B.

Наступний матч Парма проведе вдома 15 січня.