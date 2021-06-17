Парма офіційно представила Буффона: ефектне відео

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон у наступному сезоні виступатиме за новий клуб. Після 20 років "на заробітках" він повернувся до рідної Парми.

Представили "хрестоносці" 43-річного новачка 17 червня. У своєму твітері вони оприлюднили ефектне відео з Джіджі.

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На ролику постать у чорному капюшоні йде на домашній стадіон Парми. Виходить на арену, бере до рук лопату та під воротами викопує загадкову скарбничку.

У ній знаходить форму часів своєї молодості та плащ Супермена. Після цього робить телефонний дзвінок, далі повертається, знімає капюшон і повідомляє, що "повернувся".

Воротарська кар'єра Буффона

Джанлуїджі Буффон розпочав професійну футбольну кар'єру в Пармі. За "хрестоносців" він виступав з 1994 по 2001 роки.

Голкіпер далі продовжив свої виступи у туринському Ювентусі. Туринцям трансфер італійця обійшовся у понад 52 мільйони євро.

У 2017 році Джіджі перейшов до французького Парі Сен-Жермен. Однак через сезон, у 2019 році, повернувся до "старої сеньйори".

У сезоні-2020/2021 Буффон відіграв за Ювентус всього 12 матчів. У пасиві голкіпера 7 пропущених голів. Разом з тим, 6 матчів він відстояв на нуль.

Протягом тривалого футбольного шляху Джанлуїджі Буффон здобув 28 трофеїв. Він також перемагав з італійською збірною на Чемпіонаті світу в 2006 році.