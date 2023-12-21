"Я тобі не Усик": скандальний американець пообіцяв нокаутувати Дюбуа

Колишній суперник Олександра Усика Даніель Дюбуа 23 грудня в Ер-Ріяді битиметься з непереможеним американцем Джарреллом Міллером. Для обох боксерів бій матиме виняткове значення.

Напередодні поєдинку боксери провели традиційну битву поглядів. Міллер вирішив перевірити на міць нерви Дюбуа, намагаючись спровокувати британця.

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Запальне спілкування Міллера та Дюбуа

"Великий малюк" пообіцяв нокаутувати Дюбуа, пригадавши поєдинок Даніеля з Усиком.

Повір мені, бро. Я нокаутую тебе 10 разів із 10. Я тобі не Усик. Я не Джо Джойс. Я вкладу тебе спати,

– зухвало заявив Міллер.

Зазвичай стриманий Дюбуа відразу відповів скандалісту.

Я нокаутую тебе. Я вкладу тебе спати. Дешеві балачки. Суботній вечір,

– сказав Дюбуа.

Як завершився бій Усик – Дюбуа

Зазначимо, що для Даніеля Дюбуа бій проти Міллера стане першим після поразки від Олександра Усика. У серпні 2023 року український чемпіон відстояв свої титули, здобувши дострокову перемогу в 9-му раунді.

Тоді Дюбуа не погодився з поразкою та апелював стосовно удару нижче пояса, який він наніс Усику в 5 раунді. На думку британця, цей удар був легальним, а перемогу в нього вкрали судді. Втім, це не допомогло "Динаміту" отримати бажаний реванш.

Хто такий Джаррелл Міллер

35-річний американський боксер виступає на професійному рингу з 2009 року. За цей час він здобув 26 перемог у 27 поєдинках. Ще один бій "Великого малюка" завершився внічию. Цікаво, що Міллер свого часу був спаринг-партнером Володимира Кличка та навіть сподівався отримати бій з ним. Джаррелл двічі провалював допінг-тест, через що отримував дискваліфікацію. Боєць повернувся на ринг торік.