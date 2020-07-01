Півзахисник "Ференцварошу" Олександр Зубков та центральний захисник "Кішварди" Антон Кравченко ввійшли до символічної збірної сезону чемпіонату Угорщини. Найбільше представництво команди Сергія Реброва, аж п'ять виконавців.

Чемпіонат Угорщини підійшов до свого завершення, тому за підсумками минулого сезону компанія спортивної аналітики з InStat склала символічну збірну. Команду було опубліковано на сторінці Napi Foci в Instagram.

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Збірна сезону

П'яти гравців "Ференцварошу" та Кравченка приєднались три футболісти ""Фехервару", де грає українець Іван Петряк. Також експерти сюди додали по одному гравцю із "Академії Пушкаша" та "Мезекевешда-Жорі".

23-річний Зубков зіграв за команду наставника Сергія Реброва 41 матч, забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.

В активі 29-річного Кравченка у цьому сезоні 18 матчів за "Кішварду", 2 голи та 2 результативні передачі.

Додамо, що українець Зубков офіційно підписав чотирирічний контракт з угорським клубом. Раніше повідомлялось, що у послугах молодого українця зацікавлений турецький "Фенербахче".

Команда Реброва ще за декілька турів до завершення достроково стала чемпіоном цього сезону.