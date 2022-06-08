Двоє українських хлопчиків відвідали тренування збірної Ірландії та поспілкувалися з Миколенком
Джерело:твітер пресслужби збірної Ірландії
Тренування збірної Ірландії відвідали двоє українських хлопчаків, які через війну виїхали з України. Капітан ірландців відзначився красивим вчинком.
Щира та неймовірна радість хлопчаків
Збірна Ірландії напередодні матчу проти "синьо-жовтих" 7 червня запросила на тренування двох українських дітей, які проживають зараз у республіці. Хлопчиків звати Ілля Сидоренко та Матвій Рибкін.
Читайте також Треба забувати та грати в футбол, – Петраков про готовність збірної до матчу проти Ірландії
Ілля та Матвій уважно спостерігали за тренуванням. Капітан збірної Ірландії Шеймус Коулмен у якості особливого подарунка зателефонував по відеозв'язку до Віталія Миколенка. Футболісти разом виступають за Евертон.
Пресслужба ірландців опублікувала фото з хлопчиками. Їхня реакція під час розмови просто безцінна!
Хлопчики поспілкувалися з Миколенком / Фото з пресслужби збірної Ірландії
Неймовірна радість юних вболівальників /Фото з пресслужби збірної Ірландії
Напередодні матчу проти ірландців головний тренер збірної України поспілкувався з журналістами.
Він розповів про емоційний стан гравців після поразки від Уельсу, готовність команди до матчу проти Ірландії, а також війну в Україні.
Збірна була близькою до потрапляння на ЧС-2022
- Національна команда опинилася за крок до виходу на чемпіонат світу-2022. У півфінальному відбірковому поєдинку українці тріумфували, здолавши Шотландію. Гра закінчилася з рахунком 1:3.
- Та у фіналі "синьо-жовтим" не вдалося повторити успіх. Прикрий автогол Андрія Ярмоленка подарував Уельсу путівку на Мундіаль.