Двоє українських хлопчиків відвідали тренування збірної Ірландії та поспілкувалися з Миколенком

Тренування збірної Ірландії відвідали двоє українських хлопчаків, які через війну виїхали з України. Капітан ірландців відзначився красивим вчинком.

Щира та неймовірна радість хлопчаків

Збірна Ірландії напередодні матчу проти "синьо-жовтих" 7 червня запросила на тренування двох українських дітей, які проживають зараз у республіці. Хлопчиків звати Ілля Сидоренко та Матвій Рибкін.

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Ілля та Матвій уважно спостерігали за тренуванням. Капітан збірної Ірландії Шеймус Коулмен у якості особливого подарунка зателефонував по відеозв'язку до Віталія Миколенка. Футболісти разом виступають за Евертон.

Пресслужба ірландців опублікувала фото з хлопчиками. Їхня реакція під час розмови просто безцінна!



Хлопчики поспілкувалися з Миколенком / Фото з пресслужби збірної Ірландії



Неймовірна радість юних вболівальників /Фото з пресслужби збірної Ірландії

8 червня збірна України зіграє перший матч у новому розіграші Ліги націй УЄФА. Початок гри о 21:45.

Напередодні матчу проти ірландців головний тренер збірної України поспілкувався з журналістами.

Він розповів про емоційний стан гравців після поразки від Уельсу, готовність команди до матчу проти Ірландії, а також війну в Україні.

Збірна була близькою до потрапляння на ЧС-2022