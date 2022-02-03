Двоє футболістів отримали переохолодження у матчі ЧС-2022: команди грали при -16
Джерело:Goal.com
Збірна США 3 лютого приймала команду Гондурасу в матчі відбору на чемпіонат світу 2022. Під час гри двоє футболістів Гондурасу отримали переохолодження.
Футболісти грали за крижаного вітру
Матч відбувся у Міннесоті, а температура під час гри досягала -16 градусів за Цельсієм. Також повідомляється, що віяв крижаний вітер.
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За такої погоди переохолодження отримали воротар Луїс Лопес та форвард Ромелл Кіото. Обидва були замінені у перерві поєдинку.
Дивно, як перенести холод вдалося голкіперу США Метту Тернеру, який весь матч був без роботи. Футболісти Гондурасу тільки двічі пробили у напрямку його воріт.
Наставник збірної Гондурасу Ернан Даріо Гомес засудив рішення грати у мороз.
Натомість його колега з команди США Грегг Берхалтер не побачив проблеми та заявив, що в інших країнах доводиться грати за спеки.
Ми забезпечили їх теплим екіпіруванням і намагалися створити безпечні умови для гри. Коли ми приїжджаємо до цих країн, там +32 при нестерпній вологості. Хлопці отримують зневоднення, судоми та теплові удари. Такою є природа наших змагань,
– сказав Берхалтер.
- У підсумку США здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0 та зберегли за собою друге місце у турнірній таблиці.
- Наразі Канада, США та Мексика зберігають хороші шанси напряму вийти на ЧС-2022 у Катарі.