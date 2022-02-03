Футболисты играли при ледяном ветре

Матч прошел в Миннесоте, а температура во время игры достигала -16 градусов по Цельсию. Также сообщается, что дул ледяной ветер.

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В такую ​​погоду переохлаждение получили вратарь Луис Лопес и форвард Ромелл Киото. Оба были заменены в перерыве поединка.

Удивительно, как перенести холод удалось голкиперу США Мэтту Тернеру, который весь матч был без работы. Футболисты Гондураса только дважды пробили по направлению к его воротам.

Наставник сборной Гондураса Эрнан Дарио Гомес осудил решение играть в мороз.

Его коллега из команды США Грегг Берхалтер не увидел проблемы и заявил, что в других странах приходится играть, когда очень жарко.

Мы снабдили их теплой экипировкой и пытались создать безопасные условия для игры. Когда мы приезжаем в эти страны, там +32 при невыносимой влажности. Ребята получают обезвоживание, судороги и тепловые удары. Такова природа наших соревнований,

– сказал Берхалтер.