Футболисты играли при ледяном ветре
Матч прошел в Миннесоте, а температура во время игры достигала -16 градусов по Цельсию. Также сообщается, что дул ледяной ветер.
Стоит внимания Определился еще один участник ЧМ-2022 по футболу
В такую погоду переохлаждение получили вратарь Луис Лопес и форвард Ромелл Киото. Оба были заменены в перерыве поединка.
Удивительно, как перенести холод удалось голкиперу США Мэтту Тернеру, который весь матч был без работы. Футболисты Гондураса только дважды пробили по направлению к его воротам.
Наставник сборной Гондураса Эрнан Дарио Гомес осудил решение играть в мороз.
Его коллега из команды США Грегг Берхалтер не увидел проблемы и заявил, что в других странах приходится играть, когда очень жарко.
Мы снабдили их теплой экипировкой и пытались создать безопасные условия для игры. Когда мы приезжаем в эти страны, там +32 при невыносимой влажности. Ребята получают обезвоживание, судороги и тепловые удары. Такова природа наших соревнований,
– сказал Берхалтер.
- В итоге США одержали разгромную победу со счетом 3:0 и сохранили второе место в турнирной таблице.
- В настоящее время Канада, США и Мексика сохраняют хорошие шансы выйти на ЧМ-2022 в Катаре.