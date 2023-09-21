Уже були куплені квитки: двоє українців відмовилися від трансферу в Англію заради Динамо

У сезоні-2023/2024 в англійському футболі виступає чимало українських футболістів. Проте могло бути ще на 2 молодих талантів більше, але вони обрали інший кар'єрний шлях.

Останнім часом на футболістів з України з'явився чималий попит на "Туманному Альбіоні". Крайній перехід стався наприкінці серпня, коли Назарій Русин перейшов із Зорі до Сандерленда.

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Бачать своє майбутнє в Динамо

Проте це міг бути не єдиним перехід з України до "чорних котів". Захисник молодіжної команди Динамо Тарас Михавко був дуже близький до трансферу. Англійський клуб уже навіть купив квиток для футболіста та був готовий підписати його для молодіжної команди без перегляду, але не склалося.

. Окрім форварда Назарія Русина за Сандерленд також грає колишній гравець Колоса U-19 Тимур Тутеров.

Другим футболістом до кого проявляли інтерес представники з Англії був форвард Владислав Герич. Його у складі своєї молодіжної команди хотів бачити Престон, який виступає в Чемпіоншипі, але підписати угоду так і не вдалося.